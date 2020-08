Em meio a pressões de Trump, diretor executivo da TikTok renuncia

Kevin Mayer, diretor executivo da Tik Tok, renunciou alegando "mudanças drásticas" no ambiente político edit

247 - Kevin Mayer, diretor executivo da TikTok, anunciou sua renúncia nesta quinta-feira (27), no momento em que a plataforma de publicação de vídeos está sob pressão das autoridades norte-americanas, que prometeram proibir suas operações nos Estados Unidos. "Nas últimas semanas, como o ambiente político mudou drasticamente, pensei muito sobre o que as mudanças estruturais corporativas exigirão e o que elas significam para o papel global para o qual me inscrevi", escreveu Mayer em uma carta.

“Nesse contexto, e enquanto esperamos para chegar a uma resolução muito em breve, gostaria de informar com grande pesar que decidi deixar a empresa”, disse ele.

Um porta-voz da TikTok, por sua vez, confirmou a renúncia de Mayer e indicou que eles "respeitam totalmente sua decisão". "Agradecemos a ele por seu tempo com a empresa e desejamos a ele o melhor", disse ele, informa a RT.

Vanessa Pappas, gerente geral da TikTok nos EUA, ocupará o posto interinamente.

Mayer ocupava o cargo desde 1º de junho deste ano. Anteriormente, ele foi chefe da Direct-to-Consumer & International, uma divisão de negócios da Walt Disney.

Em 6 de agosto, Trump assinou uma ordem de proibição contra a TikTok e sua controladora chinesa, ByteDance, justificando sua decisão de que a plataforma poderia permitir que as autoridades chinesas acessassem os dados pessoais de seus usuários norte-americanos.

Em 14 de agosto, o presidente concedeu ao ByteDance um prazo de 90 dias para se desligar das operações da TikTok nos Estados Unidos.

Nesta segunda-feira, a Tiktok anunciou que havia entrado com uma ação contra o governo de Donald Trump em um tribunal federal dos EUA. "Discordamos veementemente da posição do governo de que o TikTok é uma ameaça à segurança nacional. [...] Sentimos que não temos escolha a não ser tomar medidas para proteger nossos direitos e os direitos de nossa comunidade e funcionários”, diz a empresa em um comunicado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.