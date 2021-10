Em meio a tensões, China e EUA anunciam encontro até o fim do ano

Os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo inicial para que o presidente dos EUA, Joe Biden, e o líder chinês, Xi Jinping, realizem uma reunião virtual antes do final do ano edit

(Reuters) - Os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo inicial para que o presidente dos EUA, Joe Biden, e o líder chinês, Xi Jinping, realizem uma reunião virtual antes do final do ano, disse um alto funcionário do governo norte-americano nesta quarta-feira.

O funcionário fez o comentário a repórteres após uma reunião entre o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, e o diplomata chinês Yang Jiechi, na Suíça, no âmbito de conversas que visam melhorar a comunicação, apesar da rivalidade cada vez maior entre os dois países.

