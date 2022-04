Em meio a tensões com a China, EUA e Japão realizam exercícios militares conjuntos

Apoie o 247

ICL

247 - O Japão e os EUA realizarão exercícios militares conjuntos na ilha japonesa de Hokkaido no outono (hemisfério norte), com mais de 4.000 soldados esperados para participar dos exercícios, informou o jornal Nikkei neste domingo (24).

Os exercícios Resolute Dragon, entre a Força de Autodefesa Terrestre do Japão e o Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, estão planejados para setembro e outubro deste ano. Segundo a mídia, eles planejam que este seja "o maior exercício bilateral já realizado".

Conforme anunciado pelas duas partes, o objetivo dos exercícios conjuntos é fortalecer a segurança no leste da Ásia, bem como avaliar as capacidades defensivas na região, após o fortalecimento militar da China e o início da operação militar da Rússia na Ucrânia. Além disso, os exercícios buscam garantir procedimentos para a defesa de ilhas remotas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Japão e os EUA realizaram 49 exercícios bilaterais em 2020, 40% a mais que no ano anterior. Da mesma forma, desde o último dia 24 de fevereiro, dia do início da operação militar russa na Ucrânia, foram realizados cerca de 10 exercícios simulados e contaram principalmente com a participação das Forças de Autodefesa do Japão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2021, cerca de 2.650 soldados da 3ª Força Expedicionária de Fuzileiros Navais dos EUA e 1.400 militares da Força de Autodefesa Terrestre do Japão participaram dos exercícios Resolute Dragon. Na época, foi relatado que os exercícios “irão promover, integrar e sincronizar suas capacidades complementares para permanecerem prontos e capazes de defender todo o território do Japão, proteger seus valores compartilhados e preservar a liberdade no mar”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE