Em meio a um bloqueio cruel, Cuba continua a salvar vidas, afirma Díaz-Canel

“Cuba está enfrentando a pandemia do coronavírus, um dos maiores desafios que a humanidade enfrentou nas últimas décadas, em meio a um cerco, um bloqueio, uma perseguição financeira e uma campanha de descrédito que não cessam por parte do imperialismo estadunidense”, afirma o presidente da ilha socialista, Miguel Díaz-Canel edit

247 - No último sábado (28), em reuniões com autoridades provinciais cubanas, o presidente Miguel Díaz-Canel insistiu na importância de medidas de prevenção e controle para combater o surto de coronavírus.

O estadista advertiu que "os problemas financeiros do país estão agravando, a disponibilidade de divisas cambiais está se agravando e estamos enfrentando esta situação com as enormes limitações impostas pelo bloqueio".

No entanto, em meio a esse contexto difícil, o presidente cubano reiterou que o governo está trabalhando pelo bem-estar do povo e do mundo.

Díaz-Canel ressaltou a presença de 12 brigadas médicas cubanas, com mais de 580 participantes em várias partes do mundo, que foram solicitadas pelos governos desses países; e muitos outros que já estavam trabalhando pelos diferentes acordos em um grupo de nações que também se uniram para apoiar a luta contra a pandemia.

"São momentos em que você precisa exaltar os valores humanos, são momentos de solidariedade, generosidade, dedicação, apoio, responsabilidade e muita disciplina e demanda". É hora de conscientizar, considerou Díaz-Canel, e de cumprir o isolamento social preventivo que chamamos de principal medida e modo de ação.

Informações de Cubadebate.