Em Moscou, principal diplomata chinês reúne-se com secretário do Conselho de Segurança da Rússia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, realizou uma reunião em Moscou na terça-feira com Wang Yi, diretor do Gabinete da Comissão Central de Relações Exteriores do Partido Comunista Chinês.

Desenvolver uma parceria estratégica com a China é uma prioridade incondicional da política externa da Rússia, disse Patrushev a Wang.



O Ocidente coletivo está agindo contra a Rússia e a China, bem como em detrimento dos países em desenvolvimento, nesse sentido, o aprofundamento da coordenação russo-chinesa é de particular importância, disse ele.



"Os eventos sangrentos desencadeados pelo Ocidente na Ucrânia são apenas um exemplo. Tudo isso está sendo feito contra a Rússia e a China, bem como em detrimento dos países em desenvolvimento. No contexto da campanha lançada pelo coletivo Ocidente para dupla contenção da Rússia e China, o aprofundamento da coordenação e interação russo-chinesa na arena internacional torna-se ainda mais importante", disse Patrushev.



"Neste contexto, quero reafirmar nosso apoio inabalável a Pequim nas questões de Taiwan, Xinjiang, Tibete e Hong Kong, que são usadas pelo Ocidente para desacreditar a China", acrescentou.

Rússia e China precisam coordenar posições em meio à situação volátil globalmente, diz Wang Yi

"Nas condições de uma situação internacional volátil, é muito importante e oportuno coordenar posições em profundidade sobre a agenda bilateral e os problemas da dimensão internacional e regional", disse Wang.



A Rússia e a China precisam desenvolver "novos passos de cooperação estratégica de acordo com a situação em mudança", acrescentou.



"Acredito que hoje temos ótimas oportunidades para continuar nossa estreita interação estratégica e contatos em defesa de nossos interesses estratégicos comuns".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.