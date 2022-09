Em Nova York, Bolsonaro vai costurar alianças com líderes da extrema direita

Bolsonaro terá reuniões com representantes de governos ultraconservadores e insignificantes do ponto de vista de comércio exterior edit

247 - "Sem encontros com os principais líderes do mundo e rejeitado por democracias, Jair Bolsonaro (PL) irá usar sua viagem para Nova York nesta terça-feira (19) para mobilizar a extrema direita mundial", informa Jamil Chade no UOL.

Bolsonaro vai participar da abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o ocupante do Palácio do Planalto se encontrará com os presidentes do Equador, Guillermo Lasso; da Guatemala, Alejandro Giammattei; da Polônia, Andrzej Duda; e da Sérvia, Aleksandar Vucic.

"Todos representam governos ultraconservadores ou líderes da extrema-direita em seus respectivos países, com agendas polêmicas e questionados por democratas europeus. Trata-se ainda de um grupo insignificante para o comércio exterior do país, para a inserção diplomática, para questões geopolíticas e para o fluxo de investimentos", explica Chade.

Bolsonaro discursará na ONU minutos antes do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mas não terá uma reunião com o mandatário norte-americano.

