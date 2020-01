Em novo ataque, Trump assassina médicos no Iraque

O grupo Forças Populares de Mobilização do Iraque divulgou que o novo ataque de drones desferido pelos EUA atingiu um comboio de médicos. Agências internacionais informam que seis pessoas morreram no ataque. Assista edit

A reportagem do portal Uol destaca que as agências "afirmam que este novo ataque também foi coordenado pelos Estados Unidos, mas o país ainda não assumiu a autoria dos ataques. 'Fontes iniciais confirmam que a greve teve como alvo um comboio de médicos das Forças de Mobilização Popular perto do estádio Taji, em Bagdá', afirmou o grupo em comunicado."

A matéria ainda sublinha que "apesar de as identidades dos mortos ainda não terem sido divulgadas, os ataques pareciam mirar os líderes dessas milícias. A Agência informa também que seis pessoas morreram no ataque de hoje."