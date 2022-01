Em oposição à França, Alemanha, Espanha e Áustria rejeitam plano de energia nuclear da União Europeia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A proposta de manutenção da energia nuclear no plano para garantir um futuro mais sustentável não vai de acordo com o que pensa o governo alemão, que anunciou nesta segunda-feira (3) que não deve investir em usinas nucleares.

"Nós consideramos a energia nuclear perigosa", disse o porta-voz do governo alemão Steffen Hebestreit durante coletiva de imprensa com jornalistas em Berlim.

Hebestreit reforçou a incógnita sobre o lixo radioativo, resultado da produção de energia nuclear, que ainda é alvo de discussões científicas e não foi obtido consenso sobre como descartá-lo ou reutilizá-lo.

PUBLICIDADE

O planejamento da Alemanha é desligar até o fim do ano as três usinas ainda existentes e até 2030 terminar também com as usinas de carvão, investindo na exploração do gás natural e outras alternativas não poluentes. A vizinha França já planeja o contrário – expandir a produção de energia nuclear construindo novos reatores.

A ministra do Meio Ambiente da Áustria, Leonore Gewessler, também criticou a proposta dizendo que as usinas nucleares são "a energia do passado" e que são "lentas e caras".

A Espanha foi outro país do grupo que se mostrou contrário à inclusão da energia nuclear em programa de "energia verde".

PUBLICIDADE

"Independentemente do fato de que vão ou não continuar a serem feitos investimentos em energia nuclear ou gás natural, nós não consideramos esses tipos de energia como verdes ou sustentáveis", informou a ministra da Transição Ecológica da Espanha.

De acordo com a AP, que teve acesso ao rascunho de um documento sobre energia sustentável da União Europeia, as duas energias, nuclear e gás natural, são consideradas válidas como investimento para um futuro mais sustentável.

No entanto, a Alemanha vem sendo criticada por ambientalistas, justamente pelo investimento em gás natural que, mesmo sendo mais limpo que muitas das alternativas, ainda produz gás carbônico.

PUBLICIDADE

Em resposta, o porta-voz alemão informou que o gás natural vai funcionar como uma "ponte", enquanto a Alemanha chega à neutralidade de carbono, definida para o ano de 2045.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE