Em primeiro dia de agenda na China, Lula se reúne com Dilma, visita Huawei e conversa com empresários chineses

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula (PT) chegou nesta quarta-feira (12) à China para uma visita de quatro dias , onde se reunirá com líderes sindicais, empresariais e políticos para discutir o aprofundamento das relações bilaterais entre os dois países.

O primeiro compromisso na agenda de Lula ocorre nesta quinta (13), no horário local chinês, e trata-se de uma reunião com a Presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), que passa a ser chefiado pela ex-presidente brasileira Dilma Rousseff (PT). Na sequência, participará da cerimônia alusiva à posse de Dilma no NBD, seguida de almoço oferecido por ela.

>>> Recepcionado por Dilma, Lula desembarca em Xangai, na China, para encontro histórico com Xi Jinping (vídeo)

À tarde, o mandatário brasileiro visita o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Huawei, uma das maiores empresas de tecnologia da China. Na ocasião, será apresentado aos projetos em desenvolvimento pela empresa - que é pioneira na tecnologia do 5G.

Em seguida, Lula se reúne com o CEO da BYD, Wang Chuanfu, onde discutirão investimentos em energia renovável e veículos elétricos. Ainda na parte da tarde, o ex-presidente se encontra com o Presidente do Conselho da China Communications Construction Company (CCCC), Wang Tongzhou, para discutir projetos de infraestrutura no Brasil.

À noite, o ex-presidente Lula tem um jantar oferecido pelo Secretário-Geral do Partido Comunista em Xangai, Chen Jining, onde serão debatidas questões políticas e econômicas bilaterais. A agenda de Lula na China continua nos próximos dias, com encontros com outras lideranças empresariais e políticas.

A visita de Lula à China é vista como um esforço para fortalecer as relações bilaterais entre os dois países. A expectativa é que a visita ajude a aprofundar o diálogo e a cooperação entre Brasil e China em questões econômicas, políticas, ambientais e sociais.

Confira a agenda de Lula para esta quinta [horário local chinês (+11h)]:

10h40 - Reunião com a Presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) - horário local

11h15- Cerimônia alusiva à posse da Presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), Dilma Rousseff

12h15 - Almoço oferecido pela Presidenta do NBD, Dilma Rousseff

14h20 - Visita ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Huawei

16h00 - Audiência com o CEO da BYD, Wang Chuanfu

17h30 - Audiência com o Presidente do Conselho da China Communications Construction Company (CCCC), Wang Tongzhou

18h30 - Audiência com o Secretário-Geral do Partido Comunista em Xangai, Chen Jining

19h00 - Jantar oferecido pelo Secretário-Geral do Partido Comunista em Xangai, Chen Jining

21h00 - Partida para Pequim

22h30 - Chegada a Pequim

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.