Em reunião com líderes mundiais, Bolsonaro anuncia que Temer chefiará equipe brasileira enviada ao Líbano

247 - Em reunião virtual com líderes mundiais neste domingo (9), Jair Bolsonaro anunciou que o Brasil enviará ao Líbano insumos e medicamentos para ajudar o país a contornar a grave crise que se instalou entre os libaneses após a explosão no porto de Beirute.

Bolsonaro disse também que enviará uma equipe técnica para colaborar na realização da perícia da explosão, e anunciou o articulador do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, Michel Temer, como chefe da missão.

“Em um momento que requer a união de esforços internacionais, apresento minhas condolências e solidariedade em nome do povo brasileiro. O Brasil é um dos países que mais recebeu libaneses no mundo e, por essa razão, tudo o que afeta ao Líbano, nos afeta como se fosse o nosso próprio lar e pátria. Estamos acertando com o governo libanês o envio de uma equipe técnica multidisciplinar para colaborar na realização da perícia da explosão. Convidei como meu enviado especial e chefe dessa missão o senhor Michel temer, filho de libaneses e ex-presidente do Brasil", falou.

