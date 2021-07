Em reunião com Macron e Merkel, Xi Jinping pede mais consenso com a União Europeia

247 - O presidente Xi Jinping se reuniu nesta segunda-feira (5) por videoconferência com o presidente francês Emmanuel Macron e a chanceler alemã, Angela Merkel. Ele exortou a China e a Europa a expandirem seu consenso e a cooperação a fim de desempenhar um papel importante na resposta adequada aos desafios globais.

O presidente chinês pediu ainda racionalidade com as disputas em um mundo que mais do que nunca precisa de cooperação, em vez de uma mentalidade de jogo de soma zero.

Guiados pelos princípios de respeito mútuo e buscando um terreno comum ao mesmo tempo em que arquivam as diferenças, a China e a UE expandiram a convergência de interesses por meio de sua parceria estratégica, disse Xi, conclamando as duas partes a manterem um curso estável nas relações bilaterais, informa o Diário do Povo.

Xi disse que a China está pronta a trabalhar com a UE para realizar a 23ª reunião dos líderes China-UE em breve, iniciar os preparativos para os diálogos de alto nível em uma série de áreas e promover o reconhecimento mútuo e a proteção de produtos confiáveis, o que trará mais benefícios para o cotidiano das pessoas.

