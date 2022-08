Em revés para Biden, OPEP+ aprova aumento 'modesto' da produção de petróleo

Apoie o 247

Sputnik - Nesta quarta-feira (3), a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunciou a ampliação da produção de petróleo em 100 mil barris em setembro. A medida considerada modesta vem após apelos do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Em comunicado oficial, a OPEP apontou que ampliará a produção em setembro. O anúncio veio após semanas de especulações devido às recentes visitas de Biden à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos com o objetivo de pedir o aumento da produção. Como parte desse esforço, na terça-feira (2), o Departamento de Estado dos EUA aprovou a venda de US$ 3 bilhões (cerca de R$ 15,85 bilhões) em mísseis balísticos táticos modelo Patriot MIM-104E aos sauditas.

Apesar disso, conforme publicou a agência Reuters, o aumento anunciado nesta quarta-feira (3) é o equivalente a apenas 86 segundos do atual ritmo de produção mundial de barris de petróleo. Ainda segundo a agência, o aceno de Biden pelo aumento tinha entre seus objetivos reduzir os lucros russos no mercado de petróleo — que aumentaram nos últimos meses em meio ao crescimento médio do preço do barril.

Analistas ouvidos pelo jornal britânico The Guardian classificaram o anúncio da OPEP+ como um "insulto" contra Biden, que enfrenta uma crise interna devido à inflação recorde no país, a maior em 40 anos, e o crescente risco de recessão econômica. Entre os fatores da inflação está justamente o aumento dos preços dos combustíveis nos EUA.

Esses preços subiram consideravelmente no país após a aplicação de sanções de Washington e seus aliados contra o setor de energia russo devido à operação militar especial russa na Ucrânia. A Casa Branca tem buscado alternativas para lidar com a situação, incluindo a venda de reservas estratégicas.

Mais tarde, em entrevista à CNN, o enviado especial dos EUA para Relações Internacionais de Energia, Amos Hochstein, afirmou que a medida da OPEP+ não deve impactar os preços dos combustíveis nos EUA de forma significativa, mas "é um passo na direção correta".

Limite operacional pode ser entrave para a produção

A OPEP e seus aliados, liderados pela Rússia, estavam ampliando a produção anteriormente entre 430 mil e 650 mil barris por mês. Esse esforço vinha ocorrendo apesar de que a maior parte dos membros já havia excedido seu potencial. A OPEP cita essas dificuldades em seu comunicado desta quarta-feira (3).

Conforme publicou o site especializado Oil Price, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes são os únicos produtores na OPEP+ e no mundo que atualmente têm espaço suficiente para ampliar a produção de petróleo.

A OPEP tem 13 membros plenos, incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã e Venezuela. A Rússia faz parte do grupo de 11 países que participam da organização de forma voluntária — a chamada OPEP+.

