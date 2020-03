Em trote de youtubers, príncipe Harry diz que Trump tem "sangue nas mãos"

Na conversa em que o Harry acredita estar falando com a ativista Greta Thunberg, ele falou sobre o seu afastamento da realeza e disse que Trump não discutiria o aquecimento global com ela pois o faria se sentir burro edit

247 - O princípe Harry, filho da princesa Diana,teria caido num trote produzido pelos youtubers russos Vladimir Kuznetsov e Alexey Stolyarov em que acreditava estar falando com a ativista ambiental Greta Thunberg e o pai dela, e acabou fazendo críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na conversa, Harry falou sobre o seu afastamento da realeza e disse que Trump não discutiria o aquecimento global com Greta, pois ela o faria se sentir burro.

Ele ainda criticou o fato do presidente estadunidense estar incentivando a indústria do carvão, e completou: “Ele tem sangue nas mãos”.

“O simples fato de Donald Trump estar apoiando a indústria do carvão é tão grande na América, ele tem sangue em suas mãos. Mas Trump vai querer te encontrar [de novo, Harry acreditava estar falando com Greta Thunberg] porque vai fazer com que ele pareça melhor mas ele não terá uma discussão sobre mudanças climáticas com você porque você é mais inteligente que ele”, disse.

Conhecidos na Inglaterra como Vovan and Lexus, os youtubers teriam conseguido falar com o príncipe por telefone enquanto ele estava no Canadá. A informação é da revista Cláudia.