Em último discurso do ano, Merkel exalta a chegada da vacina e critica negacionistas

Em discurso de Ano Novo, líder alemã pede que cidadãos mantenham solidariedade na crise do coronavírus e critica como "cínica" e "cruel" atitude de negacionistas diante de quem perdeu entes queridos na pandemia

Por Deutsche Welle - Em seu tradicional discurso televisivo de Ano Novo, a chanceler federal alemã, Angela Merkel, pede aos cidadãos da Alemanha que mantenham a perseverança e permaneçam solidários durante a crise de coronavírus, alertando para os desafios que a população ainda terá que enfrentar.

"Estes dias e semanas, não há nada o que esconder, são tempos difíceis para nosso país. E isso vai permanecer assim por um bom tempo", afirmou Merkel, de acordo com o texto divulgado com antecedência do pronunciamento, cuja transmissão televisiva foi agendada para a noite desta quinta-feira (31/12).

"Em 2020, nos aconteceu algo que o mundo não esperava. Um vírus até então desconhecido penetra em nossos corpos e em nossas vidas. Nos atinge onde somos mais humanos: no contato próximo, no abraço, na conversa, na celebração", acrescentou a chefe de governo, no que deve ser seu último pronunciamento de final de ano, já que afirmou que não pretende se candidatar nas eleições parlamentares de 2021.

🇩🇪 Em seu último discurso de ano novo como chanceler alemã, Angela Merkel, emocionada, presta solidariedade às vítimas da COVID-19, exalta a chegada da vacina contra o coronavírus e critica negacionistas. pic.twitter.com/dAWPdcgM3L December 31, 2020

