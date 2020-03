Em vídeo, presidente da Espanha alerta sobre o coronavírus: “O pior ainda está por vir”

Da revista Fórum – O presidente da Espanha, Pedro Sánchez, deu uma longa declaração pública, neste sábado (21), no qual analisou vários aspectos sobre a crise do coronavírus no país, uma semana depois de decretar o estado de alerta nacional por causa do coronavírus.

Segundo Sánchez, o país vive “dias muito difíceis”, mas que “o pior ainda está por vir”, enfatizando que “ainda enfrentaremos o impacto da onda mais severa (de casos), que colocará nossas capacidades morais e materiais em um limite”.

Em seguida, pediu aos espanhóis para serem “fortes, em um momento que requer união de todos”, e garantiu que “todos os recursos do Estado estarão voltados, nas próximas semanas, a vencer esta batalha”.

“Estamos lutando contra um inimigo que vamos derrotar e que estamos derrotando progressivamente”, assegurou.

A Espanha já registra oficialmente mais de 25 mil casos de Covid-19, com 1,4 mil mortes. O Ministério da Saúde do país europeu também registra mais de 2 mil casos de pacientes já recuperaram da infecção.

