Embaixada da Alemanha sobre Alvim: nos opomos a qualquer tentativa de glorificar o nazismo

Diante do vídeo feito pelo ex-secretário da Cultura de Jair Bolsonaro Roberto Alvim, no qual ele cita o ideólogo nazista Joseph Goebbels, a embaixada alemã no Brasil se manifestou contra a apologia ao nazismo. "O período do nacional-socialismo é o capítulo mais sombrio da história alemã"

247 - A embaixada da Alemanha no Brasil se manifestou acerca do vídeo protagonizado pelo ex-secretário da Cultura do governo de Jair Bolsonaro Roberto Alvim, no qual cita e se baseia no ideólogo nazista Joseph Goebbels. "Trouxe sofrimento infinito à humanidade", diz a embaixada sobre o nazismo.

Na declaração divulgada pela representação diplomática alemã, o comunicado afirma que o nazismo é o capítulo mais "sombrio" da história do país. "O período do nacional-socialismo é o capítulo mais sombrio da história alemã, trouxe sofrimento infinito à humanidade. A Alemanha mantém sua responsabilidade. Opomo-nos a qualquer tentativa de banalizar ou glorificar a era do nacional-socialismo".

Alvim foi alvo de diversas críticas nesta sexta-feira, acusado de fazer propaganda explícita do nazismo.