Embaixada da Ucrânia pede que Brasil não reconheça separatistas

Nesta terça-feira (22/2), o encarregado de Negócios no Brasil, Anatoliy Tkach, fez um apelo e defendeu que o Brasil condene a decisão russa edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Em meio à tensão entre Ucrânia e a Rússia, a embaixada ucraniana em Brasília pediu que o governo brasileiro não reconheça a independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk.

Nesta terça-feira (22/2), o encarregado de Negócios no Brasil, Anatoliy Tkach, fez um apelo e defendeu que o Brasil “condene a decisão russa” que reconheceu a independência das duas regiões.

“Esperamos que o governo do Brasil não reconheça essas pseudoentidades criadas pela Rússia. Que condene a decisão e apele ao lado russo para que retome as negociações em busca de uma solução política e diplomática do conflito”, frisou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE