Embaixada dos EUA diz que 'democracia venceu' em publicação sobre um ano do 8 de Janeiro

247 - A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou nesta segunda-feira (8) que a “democracia venceu” e reiterou o apoio às “instituições democráticas brasileiras”. De acordo com a entidade, os EUA reafirmam o “apoio inabalável à democracia no Brasil”. Há um ano, em 8 de janeiro de 2023, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) fizeram atos golpistas em Brasília (DF).

“A democracia venceu! Um ano após os ataques aos 3 Poderes do Brasil e no mesmo ano em que celebramos 200 anos de amizade entre Brasil e EUA, reiteramos nosso apoio às instituições democráticas brasileiras. A democracia consolidada e forte une nossos países”, escreveu a embaixada na rede social X.

Dois anos antes dos ataques aos prédios públicos em Brasília, o Capitólio dos Estados Unidos – prédio que abriga o Congresso norte-americano – foi invadido por apoiadores radicais do ex-presidente republicano Donald Trump,em 6 de janeiro de 2021. Os manifestantes eram contrários ao resultado da eleição presidencial. Em 2020, Trump perdeu para o atual chefe do Executivo do país, Joe Biden.

January 8, 2024

