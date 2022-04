De acordo com o Ministério da Defesa russo, o fundo de investimentos do filho de Joe Biden participou do financiamento do programa biológico-militar do Pentágono na Ucrânia edit

Sputnik - A embaixada da Rússia nos EUA acredita que a comunidade americana de especialistas está analisando de perto os fatos estabelecidos relativamente aos laboratórios biológicos na Ucrânia, conforme o comunicado divulgado na quinta-feira (28) no Telegram.

"Notamos que a comunidade norte-americana de especialistas está analisando cada vez mais em detalhe os fatos descobertos por nossas Forças Armadas sobre as atividades ilegais do Pentágono na Ucrânia relativas a armas biológicas", diz a mensagem.

Segundo ressalta a embaixada, "os analistas fazem perguntas justificadas" sobre o que era investigado nos laboratórios financiados pelos Estados Unidos.

"Chamamos a atenção para o fato de que, apesar dos compromissos internacionais, os EUA mantiveram na sua legislação normas que permitem realizar trabalhos no âmbito das armas biológicas", ressalta a missão diplomática.

A entidade especifica ainda que, em conformidade com as leis americanas, por aprovação do governo são permitidas pesquisas na área de criação de armas biológicas, enquanto "os experimentos mais controversos do ponto de vista ético são realizados fora da jurisdição nacional".

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Defesa russo, o fundo de investimentos do filho do presidente Joe Biden, Hunter Biden, participou do financiamento do programa biológico-militar do Pentágono na Ucrânia. Os diretores de departamentos e funcionários da entidade americana, bem como das empresas contratadas, estavam envolvidos na criação dos componentes de armas biológicas, e essas empresas eram diretamente ligadas ao filho de Joe Biden. O lado russo também anunciou os nomes dos curadores ocidentais desses laboratórios.

