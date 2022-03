Embaixada russa insta EUA a reduzir instalações de biologia militar em nações pós-soviéticas

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, chamou de nervosas as acusações de representantes do governo dos EUA contra a Rússia sobre uma suposta violação de convenções químicas e biológicas por Moscou.

"Declarações nervosas das autoridades norte-americanas testemunham a séria preocupação da Casa Branca sobre a divulgação da verdade a respeito do trabalho em andamento no programa biológico militar perto das fronteiras da Federação da Rússia com financiamento dos EUA", disse Antonov.

O embaixador russo em Washington também pediu aos EUA para que reduzam imediatamente o trabalho ilegal no campo da biologia militar no espaço pós-soviético, e lembrou que é a hora do governo norte-americano acelerar a destruição dos estoques nacionais de armas químicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Os EUA continuam sendo o único Estado parte da Convenção sobre Armas Químicas (CWC) que ainda não cumpriu suas obrigações internacionais", lembrou Antonov.

As declarações citadas pelo embaixador aconteceram também nesta quarta-feira (9), quando o Departamento de Estado dos EUA negou que Washington tenha laboratórios químicos ou biológicos na Ucrânia.

O pronunciamento contradiz a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, Victoria Nuland. Na terça-feira (8), ela afirmou que na Ucrânia existem instalações de pesquisa biológica, e que Kiev e Washington estão trabalhando para evitar que os materiais caiam nas mãos das forças russas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na segunda-feira (7), o diretor das Forças de Defesa Química, Biológica e de Radiação da Rússia, Igor Kirillov, afirmou que após a análise de documentos, ficou entendido que o Ministério da Saúde da Ucrânia colocou como objetivo a partir do dia 24 de fevereiro destruir totalmente todos os agentes biológicos nos laboratórios ucranianos.

Na terça-feira (8), Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, trouxe mais informações à tona, que comprovam a violação da Convenção sobre as Armas Biológicas e Toxínicas (BTWC, na sigla em inglês).

Zakharova acrescentou que esses dados confirmam a validade das acusações que a Rússia vem fazendo, sobre o desenvolvimento de armas biológicas em territórios das antigas repúblicas da União Soviética com o auxílio dos Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: