Embaixador chinês bate palmas e deseja "lindo dia para todos" após a prisão de Jefferson

247 - O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, comemorou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que expediu uma ordem de prisão contra o ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, no âmbito do inquérito da milícia digital, que é uma continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos. O petebista foi preso.

Em postagem no Twitter, o embaixador desejou um "lindo dia para todos".

Com armas na mão, Jefferson chamou o diplomata de "vagabundo que a China mandou para o Brasil" e de "pilantra que já articula contra o governo [brasileiro] faz um bom tempo".

👏👏👏👏👏👏👏👏👏 lindo dia para todos!!! — Yang Wanming (@WanmingYang) August 13, 2021

