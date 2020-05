Embaixador chinês em Israel é encontrado morto em sua casa

Embaixador da China em israel, Du Wei, de 58 anos, foi encontrado morto em sua casa no bairro de Herzliya, em Tel Aviv. A causa da morte ainda não foi determinada edit

Sputnik - O chefe da representação chinesa foi encontrado na manhã deste domingo (17) em sua cama já morto. A polícia israelense iniciou uma investigação.

De acordo com o serviço de emergência israelense Magen David Adom, o diplomata pode ter falecido de complicações cardíacas, embora o motivo de sua morte ainda não tenha sido confirmado, publicou o portal Haaretz.

No momento de seu falecimento Du Wei estava longe de sua família, visto que sua mulher e seu filho não estavam em Israel, reportou o Independent.

Du Wei, de 58 anos, assumiu o cargo de embaixador da China em Israel ainda em fevereiro, e havia servido seu país na Ucrânia anteriormente.

Críticas aos EUA

A morte de Wei se dá dias após o mesmo criticar o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, por comentários do chefe da diplomacia americana durante sua recente visita a Israel.

Na ocasião, Pompeo sugeriu que a China tem ocultado dados sobre o coronavírus.

Ao mesmo tempo, fontes israelenses afirmaram que Pompeo tinha pressionado autoridades israelenses a cancelar projetos de cooperação com a China em diferentes setores.

Em resposta, a embaixada chinesa declarou:

"O investimento da China no país é apenas 0,4% do investimento chinês em todo mundo, e 3% do investimento estrangeiro em Israel", publicou o portal Ynetnews.com.

A Embaixada chinesa também afirmou que "nunca encobriu o surto", acrescentando que "a experiência histórica também mostra que as pandemias são acompanhadas por conspirações e pela mentalidade sombria de buscar bodes expiatórios. Os amigos judeus sabem disso muito bem".

