RT - O embaixador da China na França questionou a soberania da Ucrânia e de outras ex-repúblicas soviéticas, sugerindo que seu status nebuloso sob o direito internacional dificulta a resolução de conflitos em territórios disputados, como a Crimeia.



“Mesmo esses países da antiga União Soviética não têm status efetivo no direito internacional porque não há acordo internacional para concretizar seu status de país soberano”, disse o embaixador Lu Shaye no sábado em entrevista à emissora francesa LCI.



Questionado pelo jornalista suíço Darius Rochebin se a Crimeia é território ucraniano, Lu disse: “Depende de como você percebe o problema... Não é tão simples assim."

Rochebin tentou corrigir seu convidado, dizendo: “Desculpe, de acordo com a lei internacional, você sabe que é a Ucrânia. De acordo com a lei internacional, você pode argumentar, pode contestar, mas esta é a Ucrânia”. Lu respondeu: “A Crimeia era originalmente parte da Rússia, não era? Foi [o líder soviético Nikita] Khrushchev quem deu a Crimeia à Ucrânia na União Soviética.”



Pressionado novamente sobre o status da península, o diplomata chinês disse: “Agora, não devemos brigar sobre esse tipo de problema novamente. Agora, o mais urgente é parar, cessar fogo, parar”.



As autoridades chinesas tentaram manter uma postura neutra no conflito Rússia-Ucrânia, resistindo à pressão dos EUA e de outras potências ocidentais para condenar Moscou e impor sanções. Pequim, que propôs um plano de paz de 12 pontos em fevereiro, enfatizou a necessidade de parar o derramamento de sangue na Ucrânia e trabalhar para uma solução diplomática que leve em conta as preocupações de segurança de todas as partes envolvidas.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometeu recapturar todo o território de seu país, incluindo a Crimeia – uma meta que a maioria dos apoiadores ocidentais de Kiev não vê como realista. Os residentes da península votaram de forma esmagadora para que a Crimeia se tornasse parte da Rússia em 2014, após uma derrubada do governo eleito da Ucrânia apoiada pelos Estados Unidos.

Questionado sobre a importância da integridade territorial do ponto de vista de Kiev, Lu novamente apontou para a complexidade histórica da questão, dizendo: “Existem problemas duradouros, não existem, sobre seu conflito, seu problema? É tão fácil dizer em uma palavra. Se você tiver algum problema, você pode conversar sobre isso juntos.”

