Embaixador da Nigéria em Moscou: países africanos estão felizes com laços estabelecidos com a Rússia

Sputnik - O embaixador nigeriano na Rússia, Abdullahi Shehu, disse que a Nigéria e outros países africanos estão felizes com as relações com a Rússia e estão ansiosos para aprofundar esta cooperação, tanto na economia quanto na cultura.

Nesta quinta-feira (14), o Museu de Arte Moderna de Moscou recebeu uma exposição chamada "Como Eu Imagino a Nigéria", que foi realizada com o apoio da petrolífera russa Lukoil e da Embaixada da Nigéria em Moscou.

"O espírito dos nossos parceiros nesta exposição é o espírito de promoção da cooperação entre a Federação da Rússia e os países africanos. Este projeto nos permite mostrar à Rússia e ao mundo a rica cultura africana e, particularmente, o que temos na Nigéria. Temos fazer isso porque sabemos que, quando contamos com a mídia internacional, o que você ouve sobre a África na maioria das vezes é [baseado em] reportagens de crimes e eventos muito tristes. Como você pode ver, o bem-estar dos africanos está aqui, os africanos estão felizes e também estamos felizes com nossas relações com a Federação da Rússia", disse o embaixador a jornalistas na abertura da exposição.

Shehu agradeceu a Lukoil por apoiar a "iniciativa de promoção de nossa cultura".

A empresa é uma importante parceira no desenvolvimento das fontes de energia nigerianas, disse ele, acrescentando que a Lukoil "está envolvida na exploração de gás e petróleo na Nigéria" e trabalha "em um dos projetos de gás" na cidade nigeriana de Lagos.

