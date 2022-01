Embaixador russo diz que hostilidades ocidentais aproximam seu país da China

Apoie o 247

LONDRES, TASS – Os passos hostis do Ocidente contra a Rússia e a China estão levando-os a uma cooperação bilateral mais próxima em várias esferas, disse o embaixador russo no Reino Unido, Andrey Kelin, em entrevista publicada no The Sunday Times no domingo.

"Eu direi que agora temos o melhor relacionamento com a China. O melhor período, provavelmente, em nossas relações, que nunca foi antes. Quanto mais empurrões vamos experimentar - a China está experimentando os mesmos empurrões dos aliados da OTAN, especialmente dos Estados Unidos Tenho certeza de que eles estão nos pressionando para estarmos mais próximos", disse ele.

Segundo o diplomata russo, a Rússia está a cooperar activamente com as autoridades chinesas para a implementação de projectos conjuntos em vários sectores económicos, incluindo no sector do gás. "Posso dizer que, em termos de fornecimento de gás e petróleo para a China, a China é um parceiro muito disposto, porque tem um mercado enorme e precisa muito disso [recursos]. Acredite, podemos construir muito mais gasodutos para a China do que para a Europa e será muito mais lucrativo, estável e tranquilo para nós, do que lidar com este gasoduto do Norte. Em vez de "Nord Stream 2", disse ele, acrescentando que a China é um "parceiro muito promissor".