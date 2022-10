Empresa chinesa ajuda na construção do porto moderno no Timor-Leste

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - Após quatro anos de construção intensa, o porto de Tibar, a 10 quilômetros a oeste de Dili, Capital do Timor-Leste, entrou recentemente em operação. O porto é o maior projeto de investimento em infraestrutura do país desde sua criação e também o primeiro terminal moderno de contêineres.

A empresa chinesa, China Harbour, ganhou o direito de construir o porto após várias rodadas de licitações internacionais, tendo competido com empresas de engenharia da Coreia e da França.

A conclusão do projeto dará um forte impulso à implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional 2011-2030 do Timor-Leste e promoverá o desenvolvimento econômico do país. Nos últimos quatro anos, o projeto também ajudou na crição de um grande número de empregos e na formação de talentos na construção de portos no Timor-Leste.

Tradução: Inês Zhu

Revisão: Erasto Santos Cruz

