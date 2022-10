Empresa de Trump enganou autoridades fiscais por cerca de 15 anos, diz promotora em julgamento

Apoie o 247

Reuters - A empresa imobiliária do ex-presidente Donald Trump enganou autoridades fiscais por cerca de 15 anos, disse uma promotora de Nova York a um júri nesta segunda-feira no começo do julgamento criminal da Organização Trump por acusações de fraude fiscal.

A Trump Organization pagou executivos entre 2005 e 2021 - incluindo seu diretor financeiro, Allen Weisselberg - benefícios como aluguel de imóveis e carros sem informar às autoridades fiscais, disse Susan Hoffinger, da promotoria de Manhattan.

"Este caso é sobre ganância e trapaça nos impostos", disse Hoffinger. "O esquema foi conduzido, dirigido e autorizado nos mais altos níveis do departamento de contabilidade da empresa."

As declarações de abertura dos advogados das duas unidades de Trump acusadas - conhecidas como Trump Corporation e Trump Payroll Corporation - são esperadas ainda nesta segunda-feira.

Se condenada, a empresa - que opera hotéis, campos de golfe e outros imóveis em todo o mundo - pode enfrentar multas de até 1,6 milhão de dólares. Também poderia complicar a capacidade da empresa de fazer negócios.

Trump, que considera se candidatar à Casa Branca em 2024, não é acusado. A Trump Organization se declarou inocente.

Um painel de 12 jurados e seis suplentes foi escolhido na semana passada para o julgamento, no tribunal de Nova York.

A expectativa é que o julgamento dure mais de um mês. Um veredicto unânime é necessário para a condenação em cada acusação de fraude fiscal, conspiração para defraudar e falsificação de registros comerciais.

