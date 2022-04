Empresa russa cria mecanismo para transferência de canais do Youtube

Apoie o 247

MOSCOU, TASS – Os desenvolvedores de software da Juice Development lançaram o serviço de transferência de canais do YouTube para a rede social russa VKontakte, disse a comunidade oficial de desenvolvedores da rede social.

"Desenvolvemos um serviço pelo qual os blogueiros podem copiar convenientemente seus canais do YouTube para a plataforma VKontakte. Faça várias etapas simples e o serviço colocará todos os vídeos necessários na comunidade VKontakte ou na página pessoal", disseram os desenvolvedores no grupo.

O serviço VK Video Transfer foi desenvolvido nas plataformas VK Mini Apps e possibilita a transferência de canais do YouTube para a plataforma VK Video. Ao mesmo tempo, o app impede a possibilidade de transferência do canal por terceiros gerando um código único para ser adicionado à descrição do canal no YouTube Studio.

