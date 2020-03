Empresária paraguaia ligada a Ronaldinho Gaúcho pode estar foragida no Brasil, informa MP

247 - Foi informado ao Ministério Público do Paraguai que a empresária ligada a Ronaldinho Gaúcho, Dalia López, estaria foragida no Brasil. Sua ordem de captura havia sido decretada na última quarta-feira, 18, por conta do caso do ex-jogador da Seleção Brasileira e seu irmão, Roberto de Assis, que entraram no país com passaportes falsos.

Osmar Legal, um dos promotores envolvidos na investigação, disse que o Ministério Público recebeu a informação de que Dalia estaria no Brasil, mas que nada foi confirmado. Ele não esclareceu se as autoridades paraguaias pediram alguma colaboração da polícia brasileira ou se a empresária está sendo procurada no Brasil.

A empresária não compareceu a uma audiência na quarta-feira, 18, onde seria informada de todas as acusações do Ministério Público contra ela e poderia ter sido alvo de prisão preventiva. Seus advogados justificaram o não comparecimento por ela ter diabetes e hipertensão, o que a coloca como grupo de risco em relação ao coronavírus.

A Justiça paraguaia, no entanto, a declarou "rebelde" e teve a ordem de captura expedida. Desde então está foragida.

Em viagem para o Paraguai, Ronaldinho participaria de evento para a ONG comandada por Dalia. Os advogados da empresária admitem que ela pediu para um conhecido cuidar dos trâmites para a elaboração dos passaportes paraguaios falsos dos irmãos, mas alegam que seriam passaportes e documentos de identificação legais.

Dalia foi processada por produção e uso de documentos falsos e associação criminosa. Também há suspeita de envolvimento com lavagem de dinheiro, negado por sua defesa.