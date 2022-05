Empresário russo morre após ritual de curar ressaca com veneno de sapo

Apoie o 247

247 - O bilionário Alexander Subbotin, ex-diretor da empresa LukOil, morreu no último final de semana, depois de participar de um ritual em que teria utilizado veneno de sapo para curar uma ressaca, na cidade de Mytishchi, na Rússia.

De acordo com o jornal Daily Mail, o empresário de 43 anos teria se encontrado com dois xamãs (sacerdotes), com o objetivo de passar por um ritual de cura. Nele, o empresário abriu um corte pequeno na pele e os xamãs colocaram veneno de sapo com propriedades psicodélicas.

O empresário passou mal e disse que estava com dor no coração. Os feiticeiros aplicaram o sedativo corvalol no homem. Puseram ele para dormir no porão de onde estavam e o encontraram morto pouco tempo depois.

A polícia russa informou que a causa da morte aparenta ser parada cardíaca.

