Empresário trumpista terá de pagar US$ 5 milhões após perder o desafio de “fraude eleitoral”

247 - O empresário Mike Lindell, dono da My Pillow e que defendeu o golpe de Trump, que estimulou seus apoiadores a invadirem o Capitólio, sede do Legislativo dos EUA, para impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições norte-americanas de 2020, terá de pagar US$ 5 milhões a um expert em computação após perder o desafio de “fraude eleitoral”.

Em 2021, o empresário negacionista do sistema eleitoral fez uma aposta antes de um “simpósio cibernético” em Dakota do Sul, afirmando que pagaria US$ 5 milhões a qualquer um que pudesse provar que o material que ele apresentou como sendo dados que mostravam a suposta interferência chinesa não era da eleição americana do ano anterior.

O evento contou com a participação do deputado Eduardo Bolsonaro, que repetiu fake news sobre fraude nas urnas eletrônicas no Brasil.

Nesta semana, uma tribunal de arbitragem afirmou que o desafio havia sido concluído e que o empresário pague a quantia a Robert Zeidman, especialista em computação forense e eleitor de Trump de 63 anos de Nevada.

Zeidman examinou os dados de Lindell e concluiu que não apenas não provava fraude eleitoral, mas também não tinha conexão com as eleições de 2020. Ele foi o único especialista que apresentou uma reclamação ao tribunal de arbitragem.

