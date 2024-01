"Empresas apoiadoras do regime israelense devem ser boicotadas", defende o jornalista Breno Altman diante do genocídio em Gaza

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Em meio ao genocídio do povo palestino em Gaza, o jornalista judeu Breno Altman utilizou sua conta no X (antigo Twitter) para criticas o Estado de Israel e suas empresas apoiadoras, sugerindo a implementação de boicotes, desinvestimentos e sanções, em semelhança ao que ocorreu durante o apartheid na África do Sul.

Altman enfatiza a necessidade de punir também empresas brasileiras que endossam esse regime.Altman argumenta que a mobilização global, incluindo o boicote a empresas sionistas e suas parceiras, pode ser uma forma efetiva de pressionar por mudanças e responsabilizar aqueles que são vistos como apoiadores da limpeza étnica em Gaza promovida por Israel.

continua após o anúncio

“José Genoíno está coberto de razão. O Estado colonial e racista de Israel deve ser submetido a boicote, desinvestimento e sanções, como a África do Sul durante o apartheid. Empresas apoiadoras desse regime criminoso, incluindo as brasileiras, devem receber a mesma punição”.

José Genoíno está coberto de razão. O Estado colonial e racista de Israel deve ser submetido a boicote, desinvestimento e sanções, como a África do Sul durante o apartheid. Empresas apoiadoras desse regime criminoso, incluindo as brasileiras, devem receber a mesma punição. continua após o anúncio January 21, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: