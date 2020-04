Enquanto a economia mundial afunda, o homem mais rico do mundo fica ainda mais rico

O homem mais rico do mundo está ficando mais rico ainda com a pandemia que assombra a economia mundial. Jeff Bezos, dono da Amazon, vu seu patrimônio crescer 5,3%, chegando a US$ 138,5 bi de patrimônio líquido edit

247 - A pessoa mais rica do mundo está ficando mais rica, mesmo em uma pandemia, e talvez por causa disso.

Com os consumidores presos em casa, eles confiam na Amazon.com Inc. de Jeff Bezos mais do que nunca. As ações do varejista subiram 5,3%, para um recorde na terça-feira, elevando o patrimônio líquido do fundador para US $ 138,5 bilhões.

A pandemia levou a economia global a quase um impasse e levou quase 17 milhões de americanos às listas de desemprego no período de três semanas. O JPMorgan Chase & Wells Fargo & Co. sinalizou na terça-feira que as perdas com empréstimos causadas pelos cortes de empregos sem precedentes - muitos deles no setor de varejo que a Amazon interrompeu com tanta eficiência - poderiam rivalizar com os ocorridos após a crise financeira de 2008.

No entanto, Bezos e muitos de seus colegas ricos em tecnologia, private equity e outros países estão indo bem, ajudados por esforços sem precedentes de estímulo por parte de governos e banqueiros centrais. Embora o patrimônio líquido combinado das 500 pessoas mais ricas do mundo tenha caído US $ 553 bilhões este ano, ele subiu 20% em relação à baixa de 23 de março, segundo o Bloomberg Billionaires Index

“A lacuna de riqueza só vai aumentar com o que está acontecendo agora”, disse Matt Maley, estrategista-chefe de mercado da Miller Tabak + Co. “As pessoas realmente ricas não precisam se preocupar. Sim, eles são menos ricos, mas você não teve que se preocupar em colocar comida na mesa ou manter um teto sobre sua cabeça. ”

Não são apenas os bilionários. Os membros das empresas têm sido compradores significativos das ações de suas empresas, uma demonstração de confiança de que a crise passará, mesmo quando os líderes do país debatem exatamente quando os americanos podem voltar ao trabalho com segurança.

Leia mais aqui, no site da Bloomberg.

