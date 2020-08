Enquanto convenção de Trump fala de 'compaixão', polícia abre fogo contra manifestantes no estado de Wisconsin

Sputnik - Ao menos três pessoas foram baleadas e uma morta nos protestos que ocorreram durante a noite em Kenosha, segundo o New York Times, citando autoridades policiais.

De acordo com New York Times, os tumultos ocorreram durante a noite de terça-feira (25), duas horas após a entrada em vigor do toque de recolher.

A polícia advertiu os manifestantes que eles estavam participando de um "ato ilegal". Em seguida, os policiais dispararam gás lacrimogêneo contra a multidão.

Anteriormente, as autoridades da cidade de Kenosha, localizada na região centro-oeste do estado do Wisconsin usaram gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, que saíram às ruas após Jacob Blake ser morto por policiais.

Blake foi baleado pela polícia a uma curta distância no domingo (23), enquanto supostamente estava tentando acabar com uma briga entre duas mulheres.

Na ocasião, as testemunhas afirmaram ter escutado ao menos sete disparos. O incidente provocou uma nova onda de protestos contra a violência policial e discriminação racial.

