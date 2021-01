Entenda como Trump pode ser destituído do cargo

A invasão do Capitólio por defensores do governo Donald Trump levou diversos congressistas a pedirem que ele seja destituído imediatamente do cargo. A Constituição, contudo, prevê que o afastamento somente pode acontecer por meio do impeachment ou da 25ª Emenda constitucional edit

247 com agências - A invasão do Capitólio dos Estados Unidos por militantes de extrema direita defensores do governo Donald Trump levou diversos congressistas a pedirem sua destituição imediata do cargo antes da posse do presidente eleito Joe Biden. Pela legislação, um presidente norte-americano somente pode ser destituído por meio do impeachment ou da 25ª Emenda da Constituição.

Ao elaborar a 25ª Emenda, ratificada em 1967, versa sobre sucessão presidencial e deficiência. Na ocasião, os legisladores avaliavam que ela poderia ser invocada quando chefe do Executivo ficasse incapacitado por alguma doença física ou mental. Alguns constitucionalistas, porém, avaliam que ela também poderia ser empregada no caso de um presidente considerado inadequado para ocupar o cargo. Em qualquer um dos casos, o vice assume o controle.

Para que a 25ª Emenda seja invocada, o vice-presidente, Mike Pence, e a maioria do Gabinete teriam que declarar Trump como incapaz de desempenhar as funções inerentes ao cargo e removê-lo da presidência. Ainda assim, em uma etapa posterior, Trump poderia alegar ser capaz de retomar a função. Se a maioria do gabinete e o próprio Pence não questionarem a alegação, Trump seria reconduzido ao cargo

Caso a declaração seja contestada, o caso seria analisado pelo Congresso. Para que Trump seja afastado em definitivo é preciso uma maioria de dois terços das duas Casas Legislativas.

No caso do impeachment, compete à Câmara dos Deputados, a câmara baixa do Congresso, fazer as acusações de que um presidente incorreu em "crime grave ou contravenção" . Caso consiga a maioria simples dos 435 parlamentares, o processo segue para o Senado. Segundo a Constituição dos EUA, é preciso uma de dois terços dos legisladores para que um presidente seja condenado e destituído.

