Entenda por que cientistas estão muito preocupados com avanço rápido da Inteligência artificial

Centenas de pessoas ligadas à área de tecnologia assinaram uma carta em que pedem uma pausa de seis meses no desenvolvimento da inteligência artificial

247 - Centenas de pessoas ligadas à área de tecnologia assinaram, esta semana, uma carta em que pedem uma pausa de seis meses no desenvolvimento da inteligência artificial. A carta diz que estamos em um ponto que pode significar uma mudança profunda na história do planeta e que a inteligência artificial está sendo desenvolvida dentro de empresas, em caixas pretas, numa corrida tecnológica que nem seus próprios criadores são mais capazes de controlar.

O estopim foi o lançamento, há apenas duas semanas, do ChatGPT-4.

Um dos autores da carta, o professor Max Tegmark, físico do Massachusetts Institute of Technology (MIT), fez o alerta ao Jornal Nacional, em matéria publicada no portal G1, e listou alguns perigos da tecnologia: “Os governos podem usar a inteligência artificial para vigilância e controle; que o robô pode operar armas de guerra automatizadas; promover ataques cibernéticos; pode se tornar mais inteligente que humanos; se tornar impossível de controlar; e tomar grande parte dos nossos empregos”.

