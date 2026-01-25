Enviado de Trump elogia conversas "muito construtivas" entre Rússia, EUA e Ucrânia

RT - O principal negociador do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, elogiou o primeiro encontro entre Rússia, EUA e Ucrânia em Abu Dhabi, afirmando que as partes concordaram em retomar as negociações na próxima semana.

O encontro de dois dias na capital dos Emirados Árabes Unidos, que terminou no sábado, marcou a primeira vez que negociadores da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos se reuniram desde que o conflito entre Moscou e Kiev eclodiu em fevereiro de 2022. No entanto, as partes têm mantido grande sigilo sobre o resultado das discussões.

Em uma publicação no X no sábado, Witkoff, que liderou a delegação americana ao lado do genro de Trump, Jared Kushner, disse que as conversas foram “muito construtivas” e que planos foram feitos para continuar as discussões na próxima semana em Abu Dhabi. Ele acrescentou que Trump estava comprometido em negociar um acordo de paz.

As negociações em Abu Dhabi ocorreram pouco depois de Witkoff e Kushner se encontrarem com o presidente russo Vladimir Putin no Kremlin, enquanto Trump conversava com o líder ucraniano Vladimir Zelensky à margem do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

Todas as três partes reconheceram que as disputas territoriais continuam sendo o principal obstáculo para um acordo de paz. Moscou sustenta que um acordo sustentável só será possível se a Ucrânia retirar suas tropas das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye, que votaram pela anexação à Rússia em 2022, e reconhecer formalmente as novas fronteiras de seu vizinho, incluindo a Crimeia. Zelensky descartou qualquer concessão territorial.

Yury Ushakov, principal assessor de Putin e presente nas negociações em Abu Dhabi, declarou a jornalistas antes do encontro que a Rússia detinha a iniciativa no campo de batalha e alcançaria seus objetivos militarmente, a menos que uma solução diplomática fosse encontrada.