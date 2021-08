Enviado especial dos EUA diz não ter intenções hostis contra Coreia do Norte e pede conversações

Estados Unidos emitem sinais de que pretendem relações normais com a Coreia do Norte edit

SEUL (Reuters) - Os Estados Unidos não têm intenções hostis contra Pyongyang e estão abertos a uma reunião a qualquer hora e em qualquer local, disse o enviado especial de Washington para a Coreia do Norte nesta segunda-feira durante uma visita à Coreia do Sul.

Sung Kim chegou a Seul no sábado para uma visita de quatro dias.

A visita ocorre no momento em que um breve degelo das relações intercoreanas deu lugar a um novo impasse devido aos exercícios militares entre os EUA e a Coreia do Sul --a Coreia do Norte alertou que eles podem desencadear uma crise de segurança.

"Os Estados Unidos não têm intenções hostis contra (a Coreia do Norte)", disse Kim aos repórteres depois de se encontrar com sua contraparte sul-coreana, Noh Kyu-duk.

"Os exercícios militares combinados (entre os EUA e a Coreia do Sul) em andamento são antigos, rotineiros e de natureza puramente defensiva, e apoiam a segurança de nossos dois países."

Noh disse que ele e o colega debateram uma possível ajuda humanitária para a Coreia do Norte, além de maneiras de reativar as travadas conversas sobre desnuclearização.

"Concordamos em trabalhar juntos para retomar o diálogo com a Coreia do Norte o mais cedo possível", disse ele.

No domingo, Kim se encontrou com o ministro das Relações Exteriores sul-coreano, Chung Eui-yong, na residência do chanceler, onde debateram maneiras de retomar com rapidez o processo de paz na península coreana, disse uma autoridade da chancelaria.