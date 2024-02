Apoie o 247

TASS - A declaração do presidente francês Emmanuel Macron sobre a possibilidade de enviar tropas de países europeus membros da OTAN para a Ucrânia pode levar a um aumento da saída de capitais da Europa, principalmente para os EUA, disse uma fonte nos círculos financeiros de Bruxelas à TASS.

“Este é um sinal sobre o risco aumentado de investimentos de longo prazo na economia europeia e contribuirá para uma maior saída de capitais da Europa. Em primeiro lugar, para os EUA”, disse a fonte.

"Hoje, os riscos geopolíticos são examinados de perto pelos investidores, especialmente quando se tomam decisões de longo prazo relacionadas com investimentos na indústria. As declarações sobre o possível envolvimento direto dos militares dos estados da União Europeia na guerra na Ucrânia enviam um sinal sério sobre a ameaça de escalada e a repercussão das hostilidades para além das fronteiras deste país. Esta mesma possibilidade, expressada pelo chefe de Estado, torna-se um risco grave que deve ser levado em conta", enfatizou.

Apoio dos EUA

A fonte lembrou que o processo de saída de capitais dos países da UE “acelerou nos últimos dois anos”. Isto deve-se principalmente à "situação econômica desfavorável na Europa", ao aumento dos preços da energia, ao crescimento econômico mais lento, ao menor consumo interno, aos impostos mais elevados em muitos países da comunidade.

“Não seria um exagero dizer que a incerteza associada ao envolvimento significativo da UE no conflito na Ucrânia já está a ter um impacto negativo sistêmico na atratividade de investimento da Europa”, disse ele.

“Por sua vez, os EUA estão a apoiar ativamente o processo de saída de capitais da Europa, especialmente a deslocalização da produção industrial, criando condições favoráveis para isso. Por exemplo, a lei para reduzir a inflação, adotada no verão de 2022, funciona neste sentido. direção", explicou a fonte.

Declaração de Macron

Após uma conferência sobre a Ucrânia em Paris, em 26 de fevereiro, o presidente francês Emmanuel Macron disse que não descartava que forças terrestres de países ocidentais pudessem ser enviadas para a zona de operação militar especial. Ele também disse que os países ocidentais estavam “determinados a fazer tudo o que for necessário para evitar que a Rússia” ganhe vantagem no conflito.

Comentando as observações de Macron, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, destacou que se as tropas ocidentais fossem enviadas para a Ucrânia, um conflito militar direto entre a Otan e a Rússia seria inevitável. Acrescentou que os membros da Otan devem estar conscientes disto e “perguntar-se se isto é do seu interesse e, acima de tudo, do interesse dos cidadãos dos seus países”.

