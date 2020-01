Epidemia de coronavírus dobrou de tamanho a cada sete dias, diz estudo

247 - Nas semanas iniciais em que vinha sendo transmitida, a epidemia de coronavírus centrada em Wuhan, na China, dobrou de tamanho a cada 7,4 dias, estima um novo estudo. O trabalho, publicado na revista médica New England Journal of Medicine indica que, antes da virada do ano, mais da metade dos casos da doença remontam ao mercado que vendida naimais vivos na cidade.

Concentrando a maioria dos casos e das mortes registradas até aqui, Wuhan ainda é de longe o principal foco do coronavírus na China, mas há pelo menos outras 18 cidades chinesas que já têm mais de 50 casos registrados, e o resto da China já abrigava, na noite de quinta-feira, mais de 9 mil casos da doença.