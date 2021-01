Equipe da OMS voará de Cingapura para Wuhan na quinta-feira, diz porta-voz da chancelaria chinesa

247 - A equipe de rastreamento da origem do novo coronavírus irá conduzir pesquisas conjuntas com cientistas chineses, afirmou Zhao Zhao Lijian, porta-voz da chancelaria chinesa, numa entrevista coletiva regular. A equipe chegará a Wuhan na quinta-feira (14).

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores informou na segunda-feira (11) que a China tem conduzido intercâmbios e cooperado com a OMS no rastreamento da origem do novo coronavírus de maneira aberta, transparente e responsável.

Os especialistas chineses e da OMS trocaram informações sobre os últimos avanços no rastreamento da origem do novo coronavírus e trabalharam juntos para formular um plano de cooperação na China sob um plano mais amplo para a realização de investigações globais, disse ele.

"O rastreamento da origem do novo coronavírus é uma questão científica, devendo ser conduzido em cooperação com cientistas de todo o mundo", disse Zhao.

“Com o conhecimento constantemente intensificado sobre o vírus e a descoberta de mais casos, é altamente provável que o rastreamento da origem envolverá muitos lugares do mundo, e a OMS realizará inspeções semelhantes em outros países, se necessário”.

"A China está disposta a manter a cooperação neste âmbito com a OMS e especialistas internacionais para contribuir com o rastreamento global da origem do novo coronavírus", informa o Diário do Povo.

A China manteve diálogo com a OMS sobre uma visita a Wuhan, capital da província de Hubei, por especialistas da OMS, definindo um acordo detalhado, que inclui o processo, o foco e o procedimento da pesquisa científica durante a visita, afirmou Zeng Yixin, vice-diretor da comissão, numa coletiva de imprensa no sábado (9).

Equipes específicas de especialistas chineses em diferentes disciplinas, como virologia, epidemiologia e saúde pública, irão cooperar com a equipe da OMS, disse ele.

Gao Fu, diretor do Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças, afirmou ao China Daily anteriormente que o progresso no rastreamento da origem do novo coronavírus no ano passado foi limitado, embora os pesquisadores na China e no exterior tenham realizado grandes esforços conjuntos.

"Muito ainda se desconhece sobre o vírus, e esforços científicos persistentes e rigorosos precisam ser realizados no caminho para encontrar a resposta, e uma investigação mundial completa deve ser uma prioridade."

O conhecimento liberta. Saiba mais