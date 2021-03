Equipes de resgate conseguem mover navio encalhado no canal de Suez (VÍDEO)

O navio de carga Ever Given, que estava bloqueando o canal de Suez, no Egito, desde o início da semana, foi movido na madrugada desta segunda-feira (29) pelas equipes de resgate edit

Sputnik - O navio de carga Ever Given, que estava bloqueando o canal de Suez, no Egito, foi movido na madrugada desta segunda-feira (29) pelas equipes de resgate. A informação foi confirmada pela empresa de serviços marítimos Inchcape Shipping.

"O MV Ever Given flutuou novamente com sucesso às 4h30 [23h30 de domingo em Brasília] de 29/03/2021. Ele está sendo protegido no momento. Mais informações sobre as próximas etapas serão fornecidas assim que forem conhecidas", informou.

Apesar do sucesso da operação, ainda não está claro em que momento o tráfego no canal poderá ser retomado.

O navio cargueiro de 59 metros de largura, 60 de altura e cerca de 400 metros de comprimento, pertencente à empresa Evergreen Marine, de Taiwan, encalhou no canal na última terça-feira (23), provocando um grande congestionamento em um dos principais gargalos do comércio internacional. Apesar de várias tentativas de movê-lo, só agora as equipes de resgate conseguiram fazê-lo flutuar novamente.

Finally after 6days ever given ship is floating! Suez canal pic.twitter.com/xSPqPMXeD2 March 29, 2021

