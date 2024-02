Apoie o 247

Sputnik - O chefe da política externa da União Europeia (UE), Josep Borrell, falando sobre as tensões geopolíticas atuais no mundo e as relações da Europa com o Sul Global, declarou que a era do domínio ocidental terminou definitivamente. A declaração foi publicada no site do Serviço Externo da UE.

"Se as atuais tensões geopolíticas globais continuarem a se desenvolver na direção de 'Ocidente contra os demais', o futuro da Europa corre o risco de ser sombrio. A era do domínio ocidental realmente terminou de vez. Embora teoricamente isso fosse claro, nós nem sempre tiramos todas as conclusões práticas dessa nova realidade", disse ele.

Em sua opinião, a situação para a Europa foi agravada pela crise ucraniana e pela escalada das tensões no Oriente Médio.

"Muitos do Sul Global nos acusam de 'padrões duplos'", acrescenta Borrell, apelando a uma resposta forte a isso, não apenas em palavras, mas também por meio de ações.

Recentemente, Vyacheslav Volodin, o presidente da Duma de Estado (câmara baixa do parlamento russo), disse que os países da União Europeia (UE) estão em guerra contra a Rússia, seu equipamento militar é usado para atos terroristas no território russo, enquanto os líderes europeus pretendem que não têm nada a ver com isso.

