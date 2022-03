Erdoğan diz que Ankara não vai aderir às sanções anti-Rússia

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, disse que Ankara não vai aderir às sanções econômicas impostas contra a Rússia em razão da operação militar na Ucrânia, informa a agência Sputnik.

Erdoğan enfatizou que a Turquia está pronta para se tornar garantidora da segurança ucraniana, e acrescentou que o país euro-asiático preza pelo diálogo para solucionar o conflito entre Rússia e Ucrânia.

No último sábado, 25, o presidente turco já havia rejeitado as sanções, alegando que não permitiria que a população turca "congelasse" sem o gás natural russo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Em termos de sanções, estamos estudando algumas diretrizes da ONU, mas não podemos esquecer que não podemos deixar de lado nossas relações com a Rússia. Você sabe, eu expliquei isso há muito tempo, porque hoje, se pegarmos apenas o gás natural, cerca de metade do gás natural que usamos vem da Rússia. Além disso, estamos construindo nossa usina nuclear de Akkuyu com a Rússia. Não podemos ignorar isso. Quando eu disse isso ao [presidente francês Emmanuel] Macron, até ele disse que estou certo. Temos que proteger essa sensibilidade. Em primeiro lugar, não posso deixar meu povo congelar no inverno e, em segundo lugar, não posso reiniciar completamente esta nossa indústria", disse Erdoğan na ocasião, conforme a agência TASS.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE