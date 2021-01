Ernesto Araújo e a destruição do Itamaraty: não há dinheiro nem para pagar aluguel, luz e internet de embaixadas

Considerado o pior diplomata do mundo, agora a incompetência de Ernesto Araújo reflete na gestão do Itamaraty, que enfrenta grave crise. O ministro de Bolsonaro deixou embaixadas e consulados do Brasil pelo mundo com contas atrasadas, incluindo até aluguel. Diplomatas também terão seus salários prejudicados edit

247 - Considerado o pior diplomata do mundo, Ernesto Araújo está completando a destruição do Itamaraty: não tem mais dinheiro nem para pagar aluguel e luz de embaixadas brasileiras ao redor do mundo. Um vexame sem precedentes.

Segundo a jornalista Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo, o Itamaraty já entrou em contato com diversos diplomatas para alertar que vai faltar dinheiro para pagar o aluguel de embaixadas e consulados brasileiros nos próximos três meses. As verbas para quitar despesas básicas como conta de luz, telefone e internet também vão atrasar. Além disso, será adiado o pagamento de auxílio moradia de parte dos funcionários do Itamaraty.

A falta de dinheiro para pagar as contas gerou mais desgaste interno e externo para o ministro Ernesto Araújo, que já estava recebendo diversas críticas por ter arrasado as relações da China com o Brasil, chegando a tratar a potência oriental de forma pejorativa. Agora, ele é criticado pela completa incapacidade em manter o Itamaraty funcionando quando se trata de mera administração financeira.

A jornalista acrescenta que as contas só devem ser sanadas quando o orçamento para 2021 do governo federal for aprovado pelo Congresso Nacional. Enquanto isso, a ordem é controlar os gastos.

O conhecimento liberta. Saiba mais