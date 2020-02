Errata: livro "The Eyes of Darkness" não previu o Coronavírus

O 247 incorreu em erro ao reproduzir informação da Agência Sputnik segundo a qual o livro de ficção "The Eyes of Darkness" havia previsto um vírus chamado de Wuhan-400. A informação, porém, é incorreta edit

O 247 incorreu em erro ao reproduzir informação da Agência Sputnik segundo a qual o livro de ficção "The Eyes of Darkness" ("Olhos da escuridão", em tradução livre), de Dean Koontz, escrito em 1981, havia previsto um vírus chamado de Wuhan-400. A informação, porém, é incorreta. No livro, não havia essa previsão e o nome do vírus era outro, Gorki-400, em referência a uma cidade russa.