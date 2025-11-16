Erupção do vulcão Sakurajima lança cinzas a 4,4 km e cancela dezenas de voos no Japão

247 - O vulcão Sakurajima voltou a apresentar forte atividade neste domingo (16), lançando uma coluna de fumaça e cinzas a 4,4 quilômetros de altura na ilha de Kyushu, no sudoeste do Japão. As informações são do g1, com dados repassados por agências japonesas e internacionais. A erupção provocou cancelamentos de voos, redução de visibilidade e alerta das autoridades meteorológicas.

A primeira explosão ocorreu por volta da 1h (16h de sábado no horário de Brasília), segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA). Outras duas erupções foram registradas às 2h30 e às 8h50. De acordo com a agência Kyodo, esta foi a primeira coluna de cinzas acima de 4 quilômetros nos últimos 13 meses, evidenciando um episódio de maior intensidade do Sakurajima, um dos vulcões mais ativos do país.A queda de material vulcânico afetou diretamente as operações no Aeroporto de Kagoshima. Voos de chegada e partida foram suspensos devido à baixa visibilidade e aos riscos provocados pelas cinzas que se acumulam nas pistas e podem danificar motores de aeronaves. Segundo a Reuters, cerca de 30 voos foram cancelados apenas no início da manhã.

A JMA informou que a nuvem de cinzas se deslocou para o nordeste após a última explosão. A previsão é de que o material continue caindo ao longo do dia não apenas na cidade de Kagoshima, mas também na província vizinha de Miyazaki. Autoridades locais monitoram possíveis impactos na saúde da população e pedem que moradores evitem atividades ao ar livre durante períodos de maior concentração de partículas.O Sakurajima, localizado em uma região densamente povoada, registra erupções frequentes e é acompanhado de perto pelos sistemas de alerta do país. Em 2019, o vulcão lançou cinzas a até 5,5 quilômetros de altitude. A JMA mantém equipes avaliando a atividade atual para determinar se há risco de explosões mais intensas nos próximos dias.