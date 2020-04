Espanha diz que União Europeia pode fracassar na guerra contra o coronavírus

O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, alertou neste domingo que a Europa pode fracassar como União na guerra contra a pandemia do coronavírus edit

247 - A sobrevivência do projeto europeu está em jogo na guerra contra o coronavírus, diz o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, em um artigo publicado em dez jornais europeus, no qual ele insta a União Europeia (UE) a demonstrar "solidariedade contundente" e a colocar de pé "uma economia de guerra" em face da pandemia.

Sánchez afirma que a Europa está sofrendo "sua maior crise desde a Segunda Guerra Mundial" e que a pandemia representa "a maior ameaça à saúde pública desde a gripe de 1918".

O líder socialista espanhol explica que esta "guerra contra um inimigo invisível" está colocando à prova "o futuro do projeto europeu" e exige "posições fortes", que colocam a UE diante de um dilema. "Ou estamos prontos para a situação ou fracassamos como União", adverte.

