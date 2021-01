Espanha equipara licença-paternidade a licença-maternidade em medida que promove igualdade de gênero

247 - A partir do dia 1º de janeiro de 2021, a licença-paternidade passou a ser totalmente equiparada à licença-maternidade na Espanha. Anteriormente, os homens tinham direito a se afastar por cinco semanas para cuidar do filho recém-nascido, enquanto as mães tinham direito a 16 semanas.

O decreto de 2019, que passou a vigorar nesta sexta-feira, dá aos homens o direitos aos mesmos quatro meses que as mulheres, numa forma de obrigar os pais a cuidarem de seus filhos.

No Brasil, por outro lado, enquanto a mãe pode ficar afastada por 120 dias, o pai tem direito a apenas 5 dias - ou 20, caso trabalhe em uma empresa cadastrada no programa Empresa Cidadã.

Destaca-se ainda que, na Espanha, a licença para ambos será totalmente paga, o que coloca o país à frente de todos os países da Europa, em questão de tempo e de remuneração.

