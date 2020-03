Espanha passa de mil mortos por causa do coronavírus

A Espanha também tem quase 20 mil infecções devido ao coronavírus, sendo o quarto país do mundo com maior número de pessoas diagnosticadas com a doença edit

247 - Segundo país da Europa com o maior número de infecções, a Espanha registrou 1.002 mortos em decorrência do coronavírus. São quase 20 mil infectados no país, de acordo com dados do Ministério da Saúde espanhol. Houve um aumento de 30% nas mortes nas últimas 24 horas, com novas 235 vítimas fatais.

A Espanha também é o quarto país com a maior quantidade de infecções, atrás da China, da Itália e do Irã. Em nível mundial são cerca de 210 mil infectados e mais de 10 mil mortes.